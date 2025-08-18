Vuelcan jóvenes en el libramiento

Fuerte volcadura protagonizó joven que provenía de Reynosa esta tarde de domingo en libramiento de tráfico pesado.

El infractor que se desplazaba de poniente a oriente sobre libramiento, perdió el control de la unidad salió del camino.

Debido a la velocidad, fuerza centrífuga la unidad en que viajaba el infractor con dos amigas salió de la cinta asfáltica y dio varias volteretas.

La unidad implicada, es una camioneta tipo SUV marca Saturn, de la línea VUE XE con matrículas de Tamaulipas.

Tránsito local acudió a tomar conocimiento del incidente, ordenando el arrastre del vehículo al patio de la delegación vial.

Las dos jovencitas que acompañaban al infractor, entraron en crisis nerviosa, luego de ver que la unidad quedó inservible producto de la magnitud del percance.