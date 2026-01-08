Consignan a hombre que chocó a mujer

Autoridades de Tránsito local, remitieron expediente de infractor que causó daños a unidad motriz de joven conductora y huyó para no pagar los daños.

No obstante, debido a la rápida intervención de agentes de vialidad fue capturado y remitido a las celdas de Seguridad Pública.

Acciones de la autoridad tras el accidente

Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado, la que recibió el expediente y confirmó la tarde del pasado martes, la carpeta de investigación contra este dañista que se rehúsa a pagar los estragos causados.

El percance sucedió la madrugada del domingo 4 de enero en calle Guerrero, entre las calles Independencia y Niños Héroes del fraccionamiento Río Bravo.

José Manuel "N", conducía una camioneta Cherokee, color negro y placas de Michigan, cuando impactó por alcance la camioneta de una joven conductora, tras lo cual emprendió el responsable la huida.

Detalles del percance en fraccionamiento Río Bravo

José Manuel no contaba con que la afectada pediría en una rápida acción, la ayuda de la autoridad, quien logró ubicar y detener al desaforado cafre.

Consecuencias legales para el infractor

Es por ello que ante la Fiscalía, tuvo que cubrir los daños causados a la víctima, además de las multas, grúa y corralón entre otras erogaciones.