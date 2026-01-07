Destruye carro al chocar con poste

Joven conductor casi pierde la vida al quedar la unidad que conducía convertida en chatarra, tras impactarse contra un poste de concreto.

¿Cómo ocurrió el accidente en Rio Bravo?

De acuerdo a datos recabados al respecto, los hechos ocurrieron sobre el tramo carretero de Rio Bravo a Reynosa, a la altura del ejido Palo Blanco en donde se suscito el accidente vial.

Se trato de un vehículo color celeste de la marca Chevrolet con placas de circulación del Estado de Tamaulipas, el cual finalmente termino proyectado contra un poste de concreto sobre uno de los costados de la carretera.

Acciones de la Guardia Nacional y Bomberos

Al lugar se dieron cita elementos de la Guardia Nacional y del departamento de Bomberos, quienes tuvieron que emplear el equipo necesario para rescatar al joven de aproximadamente unos 20 años.

Y aunque se desconoce su identidad, tras recibir los primeros auxilios fue trasladado al Hospital, en donde su estado de salud se reportaba como grave.