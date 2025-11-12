Golpea autobús a discapacitado en Río Bravo

Golpea autobús a discapacitado en Río BravoEl afectado se desplaza a bordo de su vehículo de tracción.
Persona con discapacidad, recibió golpe por parte de unidad de transporte público. Este incidente tuvo lugar por la noche en la colonia Benito Juárez de Río Bravo, cuando por descuido, operador de microbús lesionó al joven a bordo de triciclo.
¿Qué ocurrió?
Fue en avenida Coahuila norte y Nayarit. La unidad colectiva es camión Blue Bird, color amarillo, con placas de Tamaulipas, conducido por Carlos 'N'. Como afectado, aparece el ciudadano Hugo Iván 'N', quien se desplaza a bordo de su vehículo de tracción humana y quien sufre limitaciones físicas.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Testigos presenciales dieron parte a Tránsito local, acudiendo agentes y peritos de vialidad. De acuerdo con el peritaje, el operador del bus, aparece como responsable de este incidente.
