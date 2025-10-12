Pago triple por trabajar el dia 20 de noviembre

Obreros y trabajadores en general que presten sus servicios este 20 de noviembre, tienen derecho a una paga mayor, de acuerdo a la legislación laboral vigente.

Fue el procurador auxiliar del trabajo, José Raymundo Camacho Segovia, quien dio a conocer esta información que atañe a los derechos de los trabajadores.

Debido a que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, considera el Día de la Revolución como descanso obligatorio, sí el proletario es llamado a trabajar, deben recibir una remuneración mayor.

Acorde a los informado por el funcionario estatal, el artículo en cuestión establece en torno al pago por días feriados en donde se prestan servicios por parte de los trabajadores, que tienen el derecho a que:

“Se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”, es decir, se les deberá de cubrir el salario diario normal más el doble, esto acorde al artículo 73 del cuerpo legal citado.