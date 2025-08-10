Gestionan actualización de derechos ejidatarios

Gestionan actualización de derechos ejidatariosEl director de Desarrollo Rural anuncia gestión de jornada para actualizar derechos de ejidatarios de núcleos rurales
Con la finalidad de beneficiarios ejidatarios de todos los núcleos rurales de nuestro municipio y de los vecinos, para actualizar y testar sus derechos, se gestiona nueva jornada ante Procuraduría Agraria.
Lo anterior fue dado a conocer por el director de Desarrollo Rural, Abelardo Espinoza Guerrero.
Se gestiona ante la instancia federal, una nueva jornada de actualización y registro de lista de sucesión.
La nueva actividad se llevaría a cabo de forma conjunta entre la Procuraduría Agraria y el departamento de Desarrollo Rural.
La sede sería en el ejido Santa Apolonia al sur del municipio y sería en el mes de septiembre.
Espinoza Guerrero, recordó que todos los titulares de derechos parcelarios serán invitados.
Los ejidatarios podrán actualizar medidas y otras características de sus parcelas e igualmente dejar la certeza de que sus descendientes gozarán de los mismos derechos.