Gestionan actualización de derechos ejidatarios

Con la finalidad de beneficiarios ejidatarios de todos los núcleos rurales de nuestro municipio y de los vecinos, para actualizar y testar sus derechos, se gestiona nueva jornada ante Procuraduría Agraria.

Lo anterior fue dado a conocer por el director de Desarrollo Rural, Abelardo Espinoza Guerrero.

Se gestiona ante la instancia federal, una nueva jornada de actualización y registro de lista de sucesión.

La nueva actividad se llevaría a cabo de forma conjunta entre la Procuraduría Agraria y el departamento de Desarrollo Rural.

La sede sería en el ejido Santa Apolonia al sur del municipio y sería en el mes de septiembre.

Espinoza Guerrero, recordó que todos los titulares de derechos parcelarios serán invitados.

Los ejidatarios podrán actualizar medidas y otras características de sus parcelas e igualmente dejar la certeza de que sus descendientes gozarán de los mismos derechos.