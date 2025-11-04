Choca de reversa

Le salió caro adquirir productos farmacéuticos, ya que, al final, se impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado, cuando conducía de reversa.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron por avenida Francisco I. Madero, específicamente en lo que es el estacionamiento de una farmacia, cuando el conductor, quien dijo llamarse Jaime Castillo, de 46 años y con domicilio en Hidalgo Texas, tripulaba una X Terra Nissan modelo 2003 color naranja con placas de circulación MZR-5316 de Texas.

Resulta que, sin tomar las precauciones debidas, reverseó impactando un carro Renault color gris con placas de circulación de Tamaulipas, propiedad de Jorge Cisneros de 36 años de edad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?