Instala el ITEA centros de estudio en maquiladoras

El Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA), lleva los círculos de estudios a los centros de trabajo industriales.

Así lo dio a conocer el ITEA Río Bravo, que se da seguimiento a los trabajos gestionados por el Coordinador de Zona, Ramon Cruz Olvera.

En esta ocasión, se llevó a la empresa Máster Brand, esta opción de que obreros terminen su secundaria sobre todo.

Fue el Gerente Alonso Navarro y Esperanza Muñoz del Departamento de Recursos Humanos, quienes dieron la bienvenida al personal del ITEA.

Los técnicos del instituto llevaron a cabo una plática informativa con los trabajadores interesados en terminar sus estudios de primaria y secundaria.

Igualmente se establecieron bilateralmente los siguientes compromisos:

- Recepción de documentos

- Asignar dos asesores educativos para apoyar con una retroalimentación en las guías de estudio de primaria y secundaria a las personas inscritas.

- Programar dia y hora de la aplicación de exámenes diagnósticos

- Llevar acabo una entrega de certificados a las personas que acrediten por el ITEA y la empresa

Con esto se logra consolidar la entrada de los programas que ofrece el ITEA a las empresas maquiladoras