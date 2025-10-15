Alista marcha contra el cáncer

Con motivo del Día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, autoridades de los tres niveles de gobierno participarán en la Caminata Rosa.

Esta marcha es organizada por Clínica del ISSSTE y Alianza Mujer Ayúdame a Ayudarte en conjunto con autoridades locales.

Se convoca para este viernes, 17 de octubre, a la comunidad en general, instituciones públicas y privadas.

La ruta que se seguirá será a partir de las 8:00 horas, partiendo desde la plaza Ignacio Zaragoza a la explanada del Palacio Municipal.

La marcha será encabezada por el director del ISSSTE, José Francisco Sánchez García; la presidenta de AMAA, San Juanita Salazar de León; siendo los protagonistas los supervivientes y pacientes de cáncer.

Funcionarios de los tres niveles de gobierno y Cruz Roja se sumaron a esta cruzada por la salud de las mujeres, que tiene su pináculo en el mes de octubre.