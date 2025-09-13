Toma posesión nueva dirigencia en PRI municipal

Finalmente, y después de un periodo de aparente olvido, tomó posesión en el municipio la nueva presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI): la licenciada Isnelia Treviño Salinas.

La designación de la ex candidata a Diputada Federal representa un paso importante para retomar y fortalecer los lazos de unidad con la base militante y los simpatizantes.

Hasta hace poco, el PRI se encontraba sumido en un marasmo, originado en ese entonces con la designación del dirigente saliente, el maestro jubilado Miguel Labrada, quien también es servidor público en la administración municipal vigente.

El compromiso de trabajar en unidad, como lo ha demostrado en sus diferentes campañas de proselitismo, genera confianza y ánimo entre simpatizantes y militantes, quienes consideran a Treviño Salinas como la mujer que ayudará a sacar del bache al tricolor en el plano municipal.