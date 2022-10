Invitan a realizar pruebas rápidas

Personal de enfermería de Centro de Salud, refieren la importancia que tiene el hecho de que a los menores de edad, se les de seguimiento al peso, talla y la altura de cada uno de ellos, para que tengan un crecimiento y desarrollo durante la infancia.

Esto se debe llevar cuando menos dos veces al año a partir de los dos meses de nacido el bebe, y hasta los 9 años de edad, ya que de ahí se les pasa al modulo de atención para el adolescente.

En cuanto hace a los jóvenes, personas adultas, y de la tercera edad es de relativa importancia en el caso de los jóvenes lo que es la aplicación de la prueba rápida para la detección del VIH y otras afecciones propias de la juventud.

Mientras que en cuanto hace a los adultos y de la tercera edad, es importante llevar un control cuando se es diabético e hipertenso, y de no padecerlo no esta demás que se le efectúen un chequeo para ver como andan los nivele de azúcar y de la presión pues muchas d ellas veces no saben que lo padecen hasta a que se les detectan.