Hallan un muerto en las vías del tren

Macabro hallazgo reportado la mañana de este miércoles 15 de octubre en la colonia Invasión 2000 sobre las vías férreas.

El reporte se hizo alrededor de las 10:15 horas, en el sentido de que a un costado de las vías se hallaba una persona del sexo masculino tirada.

De inmediato acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes lamentablemente confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. El occiso fue identificado como Joel Peralta Torres, un hombre mayor que vivía en la indigencia.