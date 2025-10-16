Hallan un muerto en las vías del tren

Hallan un muerto en las vías del trenMacabro hallazgo se reportó la mañana de este miércoles 15 de octubre en la colonia Invasión 2000
Macabro hallazgo reportado la mañana de este miércoles 15 de octubre en la colonia Invasión 2000 sobre las vías férreas.
El reporte se hizo alrededor de las 10:15 horas, en el sentido de que a un costado de las vías se hallaba una persona del sexo masculino tirada.
De inmediato acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes lamentablemente confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. El occiso fue identificado como Joel Peralta Torres, un hombre mayor que vivía en la indigencia.
Dicho deceso fue notificado a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). Al lugar acudieron Policía Investigadora; elementos de la Guardia Estatal (GE); peritos de criminología y servicios funerarios.
