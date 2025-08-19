Investigan asesinato de hombre por celos

La madrugada del domingo, una persona del sexo masculino fue privada de la vida por las calles Lucio Blanco y Allende, en la zona centro de la ciudad.

Según datos que trascendieron al respecto, se maneja como versión extraoficial que el asesinato estaría relacionado con un problema sentimental, cuyo ataque fue motivado por celos.

De los pocos datos que se lograron recabar a través de las autoridades competentes, se sabe que respondía al nombre de Silvestre Cervantes Guerrero.

El caso ya está siendo investigado por elementos de la Fiscalía General de Justicia, quienes acudieron al lugar de los hechos, e iniciando así la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer el asesinato, que se espera no quede en la impunidad, como muchos otros.