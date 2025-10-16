Citan a declarar a hija de trabajadora

Se presentará a declarar en la Unidad General de Investigación por el delito de lesiones en agravio de la señora María Eugenia Otero, la hija Cindy "N", tras ser acusada por dicho crimen. Datos recabados por este medio de comunicación en torno al caso de la trabajadora del Cbtis número 73 que falleciera posteriormente de recibir brutal golpiza presuntamente a manos de su hija. Permiten establecer que fue desde el pasado 8 de octubre, cuando, ocurridos los hechos, la hermana de la otrora víctima se apersonó en la UGI para exponer querella por lesiones, señalando a la hija como la autora. Que, ese día, tras ser trasladada inicialmente al ISSSTE en la localidad, de ahí fue transferida al mismo hospital, pero del estado de Nuevo León, donde habría fallecido. Las investigaciones continúan adelante por elementos de la Policía Ministerial, y como parte de las mismas, deberá comparecer en la UGI la indiciada. Es importante agregar que, justamente por datos de primera mano, se estableció que no fue con una manopla con la que la golpeó, y que, aparte de la hermana que formalizó la querella, nadie más se ha presentado a declarar de manera voluntaria con relación a los hechos hasta el momento. Y aunque no deja de comentarse que no era nuevo que la hija la golpeara, en la justa realidad, según, nadie quiere problemas, ni se han atrevido siquiera a declarar a favor de la víctima como parte de las investigaciones. Cabe mencionar que, supuestamente, con el inicio de la semana, se le había ubicado su presencia en las propias instalaciones del Cbtis 73, pero no fue confirmado.