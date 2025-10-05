Invitan a foro sobre calidad del agua

Con la finalidad de optimizar el uso del agua, el recurso más preciado del campo, el Instituto Nacional Investigación Forestal y Agropecuaria (Inifap), realizará diversas ponencias

Esta dependencia federal, invita a todos los productores, técnicos agrícolas y empresarios del agro al Foro Desafíos de la Calidad del Agua y el Suelo en la Agricultura.

El Campo Experimental de Inifap en Río Bravo, traerá este 9 de octubre de 8:00 a 15:00 horas, las siguientes conferencias:

- Calidad y Cantidad de Agua: Retos Contemporáneos de la Agricultura en México

- Problemática de la Calidad del Agua y Suelo

- Infraestructura y Servicios de MatPore

- Parámetros que Definen la Calidad del Agua

- Experiencia de Investigación Local Sobre la Calidad del Suelo

- Experiencias de Investigación de la Caracterización del Suelo

- Extracción y Filtrado de Aguas Subterráneas, Utilizando Energías Renovables

- Parámetros de Calidad de Agua y Suelo para Agricultura

- Estrategias de Conservación de Agua de Riego

- Restauración de Suelos Salinos Mediante la Instalación de Drenaje Subterráneo

- Restauración de Suelos Degradados

- Calidad del Suelo Agrícola y Elementos Inorgánicos Potencialmente Tóxicos

Las exposiciones estarán a cargo de expertos en la materia, tanto del ámbito público, como privado.