Invitan a foro sobre calidad del agua

Invitan a foro sobre calidad del aguaCon la finalidad de optimizar el uso del agua, el recurso más preciado del campo, el Instituto Nacional Investigación Forestal y Agropecuaria (Inifap), realizará diversas ponencias
Esta dependencia federal, invita a todos los productores, técnicos agrícolas y empresarios del agro al Foro Desafíos de la Calidad del Agua y el Suelo en la Agricultura.
El Campo Experimental de Inifap en Río Bravo, traerá este 9 de octubre de 8:00 a 15:00 horas, las siguientes conferencias:
- Calidad y Cantidad de Agua: Retos Contemporáneos de la Agricultura en México
- Problemática de la Calidad del Agua y Suelo
- Infraestructura y Servicios de MatPore
- Parámetros que Definen la Calidad del Agua
- Experiencia de Investigación Local Sobre la Calidad del Suelo
- Experiencias de Investigación de la Caracterización del Suelo
- Extracción y Filtrado de Aguas Subterráneas, Utilizando Energías Renovables
- Parámetros de Calidad de Agua y Suelo para Agricultura
- Estrategias de Conservación de Agua de Riego
- Restauración de Suelos Salinos Mediante la Instalación de Drenaje Subterráneo
- Restauración de Suelos Degradados
- Calidad del Suelo Agrícola y Elementos Inorgánicos Potencialmente Tóxicos
Las exposiciones estarán a cargo de expertos en la materia, tanto del ámbito público, como privado.