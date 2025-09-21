Mantienen desazolve de desagües y drenes

Con el propósito de evitar daños por más inundaciones, personal de Protección Civil realiza labores permanentes de desazolve en drenes pluviales.

Tras las fuertes lluvias que se dejaran sentir durante esta semana, el nivel del agua en las zonas bajas comenzó a subir abruptamente.

Siendo zonas de riesgo colonias como Cuauhtémoc; Hijos de Ejidatarios; Morelos y vialidades como la Brecha 115.

Ante eso, el personal se abocó a destapar los ductos que permiten que el líquido pluvial pueda fluir hacía los ductos de desagüe.

El secretario de Seguridad Pública Josué Macías Ríos instruyó que estás labores sean permanentes para de esa forma evitar que el agua pueda ingresar a las viviendas y causar pérdidas materiales.

La dependencia informó que después de remover la basura en los diferentes drenes pluviales se logró disminuir el nivel del agua.