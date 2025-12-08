Urgen vecinos mejoras viales

Habitantes de la colonia Integración Familiar solicitan la urgente intervención por parte de autoridades estatales y municipales, ya que requieren mejorar por lo menos dos calles que consideran esenciales para esa comunidad.

Fue el presidente de colonos, Francisco Ramírez Hernández, quien manifestó la necesidad de por lo menos encalichar las calles Patriotismo y Sociabilidad, ya que ambas sirven como rutas principales hacia el CAIC, la primaria Hermenegildo Galeana y la Telesecundaria de ese sector.

"Estamos pidiendo al gobierno Estatal y Municipal que nos apoyen con el arreglo de esas calles, que ya están acordonadas y banqueteadas, pues esta es una colonia que se fundó hace ya 18 años y aún seguimos con esa necesidad".

Las vialidades, actualmente sin pavimentar, se encuentran en condiciones que los vecinos califican como críticas, pues en días de lluvia se complica el tránsito y sobre todo afecta a estudiantes y padres de familia, para quienes se dificulta caminar entre el lodo.

El líder social explicó que de momento no buscan grandes obras, sino al menos el encalichamiento de ambas arterias para por lo menos aliviar la situación mientras se define un proyecto de pavimentación que vienen buscando desde hace varios años.

Aseguró, que ya han entregado escritos y solicitudes formales, pero hasta ahora no han obtenido respuesta, a pesar de que eso afecta no solo a los estudiantes, sino también a servicios básicos como el transporte, la recolección de basura y el ingreso de unidades de emergencia.

Ante ello, hizo un llamado firme a las autoridades para que estas calles sean consideradas dentro del plan de obra pública a corto plazo.