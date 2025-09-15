Sorprenden a hombre saboteando semáforo

Sorprenden a hombre saboteando semáforoEn el cruce de avenida Madero con calle Quintana Roo, en la zona Centro
Persona afectada de sus capacidades mentales fue sorprendida intentando sabotear un semáforo la mañana de este domingo.
Alrededor de las 7:00 horas, un hombre vestido con una especie de sudadera de jerga, de rayas horizontales gris con negro, y pantalón así como calzado negros, fue sorprendido en el acto.
Fue en el cruce de avenida Madero con calle Quintana Roo, en la zona Centro, donde automovilistas captaron a esta persona, quien, con herramienta, intentaba sustraer el cableado de las luces viales.
Los testigos dieron parte a tránsito local para efectos de que se le capturara y remitiera a seguridad pública.
Una patrulla de vialidad acudió a atender el incidente, pero al constatar que era una persona incapaz mentalmente, no se procedió a su detención.
El infractor solo fue retirado del lugar para que no consumara el atentado.
Por fortuna, el módulo de luces viales no alcanzó a ser dañado, pues se intervino a tiempo.