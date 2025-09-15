Sorprenden a hombre saboteando semáforo

Persona afectada de sus capacidades mentales fue sorprendida intentando sabotear un semáforo la mañana de este domingo.

Alrededor de las 7:00 horas, un hombre vestido con una especie de sudadera de jerga, de rayas horizontales gris con negro, y pantalón así como calzado negros, fue sorprendido en el acto.

Fue en el cruce de avenida Madero con calle Quintana Roo, en la zona Centro, donde automovilistas captaron a esta persona, quien, con herramienta, intentaba sustraer el cableado de las luces viales.

Los testigos dieron parte a tránsito local para efectos de que se le capturara y remitiera a seguridad pública.

Una patrulla de vialidad acudió a atender el incidente, pero al constatar que era una persona incapaz mentalmente, no se procedió a su detención.

El infractor solo fue retirado del lugar para que no consumara el atentado.