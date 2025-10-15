Alerta por presunto intento de secuestro

Alerta por presunto intento de secuestroSujetos a bordo de una camioneta color negra intentaron privar de la libertad a dos menores de 12 y 16 años de edad
Presunto intento de rapto de menores en el fraccionamiento Las Brisas encendió las alarmas entre moradores del complejo habitacional.
En los hechos, una mujer que ahí vive señaló que habría sido la madrugada del fin de semana cuando sujetos a bordo de una camioneta color negro intentaron privar de la libertad a dos menores de 12 y 16 años de edad respectivamente.
Incluso, como prueba, circula un video en el que a través de las cámaras captaron el momento en el que dicha camioneta circulaba por el sector de manera muy sospechosa.
En el mismo se observa cómo la unidad se detiene e intenta llevárselos por la fuerza, solicitando que ayuden a identificar la camioneta Suburban color negro, ya que considera exponer denuncia ante las autoridades competentes.
Es una alerta general para todos los padres de familia, para que cuiden a sus hijos, no los dejen andar a altas horas de la noche, menos que salgan solos, pues el peligro es latente, en este Río Bravo como en el estado y el país, nadie está seguro, todos corren peligro.