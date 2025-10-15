Alerta por presunto intento de secuestro

Presunto intento de rapto de menores en el fraccionamiento Las Brisas encendió las alarmas entre moradores del complejo habitacional.

En los hechos, una mujer que ahí vive señaló que habría sido la madrugada del fin de semana cuando sujetos a bordo de una camioneta color negro intentaron privar de la libertad a dos menores de 12 y 16 años de edad respectivamente.

Incluso, como prueba, circula un video en el que a través de las cámaras captaron el momento en el que dicha camioneta circulaba por el sector de manera muy sospechosa.

En el mismo se observa cómo la unidad se detiene e intenta llevárselos por la fuerza, solicitando que ayuden a identificar la camioneta Suburban color negro, ya que considera exponer denuncia ante las autoridades competentes.