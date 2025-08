Denuncian usuarios fallas en los ‘molinitos’ de agua

Usuarios del servicio de dispensa de agua a través de los sistemas denominados popularmente “molinitos”, vienen reportando una presunta práctica insalubre de los dispensadores que no han sido arreglados por los propietarios.

“Los molinitos a los que hemos ido a llenar los garrafones ya no tienen para enjuagar el botellón, como antes...ahora le aprietas el botón de ‘enjuagar’ y no pasa nada, no sale agua para limpiar por dentro.

“Ya nos tocó en varios que así pasa, y otros ni siquiera tienen la opción de enjuagar el botellón”, dijo la adolescente Ivy Ríos, residente de Misiones del Puente.

Ríos no fue la única en reportar esta situación. Otros usuarios también compartieron sus experiencias en redes sociales, denunciando la presunta falta de higiene en los “molinitos”. Algunos incluso publicaron fotos de los dispensadores automáticos con suciedad visible y moho en el interior.

La falta de mantenimiento y limpieza adecuados en estos sistemas puede tener graves consecuencias para la salud de los usuarios. El agua almacenada en los garrafones y botellones puede contaminarse con bacterias, virus y otros microorganismos patógenos si no se limpia y desinfecta adecuadamente.

Los propietarios argumentaron que la falta de recursos y la alta demanda del servicio les impiden realizar mantenimiento adecuado. Sin embargo, los usuarios exigieron una solución inmediata para garantizar la higiene y seguridad del agua que consumen.

Ante esta situación, las autoridades locales anunciaron una serie de inspecciones y medidas para garantizar la calidad del servicio de dispensa de agua.

Este reportero pudo comprobar que esta situación no solo se da en los sectores populares, sino en zonas céntricas y residenciales, por lo que se hizo un recorrido por las ubicaciones de algunos de estos dispensadores.

Se pudo constatar con evidencia recabada en vídeo, que por lo menos dos de estos “molinitos”, tienen deshabilitada la opción de “enjuagar”, esto se ubican en las siguientes direcciones:

- Calle Matamoros, entre Constitución e Independencia, zona Centro

- Avenida Las Américas con calle Lucio Blanco, fraccionamiento Río Bravo

En ambas instalaciones, se pudo constatar que el sistema de enjuagado de garrafón, estaba desactivado, lo que abona a que los usuarios quedan expuestos de tomar agua con gérmenes que se genera por el paso del tiempo y la falta de limpieza.