Faltan maestros por la inseguridad

Río Bravo, Tam.- Problema de falta de maestros frente a grupo en el plano Municipal, específicamente en el caso en Nuevo Progreso, se debe a varios factores, destacando uno de ellos por la inseguridad y el recorrido que tienen que hacer los docentes para trasladarse.

Durante entrevista, al profesor Pedro López, supervisor de la zona escolar número 51 de escuelas primarias, explicó al respecto que, en el caso de la primaria Manuel Altamirano, ocurrieron dos cambios de maestros frente a grupo.