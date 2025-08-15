Retoman maestros las actividades

Tanto escuelas públicas como privadas en el Municipio, así como en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, reactivaron actividades escolares, de cara al ciclo escolar 2025-2026.

De hecho, fue desde el pasado 4 de agosto que una buena cantidad de planteles escolares iniciaron labores de apertura, desde los de intendencia, así como administrativo, y docentes, que se acentuó durante la presente semana.

Desde preescolar, primarias, secundarias, y niveles medio y medio superior, como en el Cbtis número 73, Conalep, Cobat 08 Santiago Salinas, Cbta 98, donde se llevan a cabo trámites de inscripción y reinscripciones.

Con ello se enmarca lo que es la dinámica escolar, lo que es la organización del nuevo periodo académico para el siguiente ciclo escolar.

En Nuevo Progreso, zonas rurales, comunidades ejidales, y colonias agrícolas, también reactivaron actividades escolares, preparándose para el siguiente ciclo escolar, e inclusive en algunas escuelas se preparan para programa de limpieza a fondo, que llevarán a cabo madres y padres de familia en coordinación con docentes de cada grupo y la dirección del plantel.