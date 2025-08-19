Amplia la demanda de pensión para mujeres

Continúa con una demanda bastante considerable la inscripción al programa Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años en la localidad, Nuevo Progreso, Cándido Aguilar y Santa Apolonia.

A pesar de los esfuerzos que realiza todo el equipo de trabajo que conforman servidoras de la Nación, que dirige Selene López Sánchez como coordinadora de programas federales, el número de mujeres no cede.

Desde temprana hora, como en lo que es el inicio de la semana en curso, se pueden ver la cantidad de mujeres que acuden a registrarse para recibir, en su momento, el apoyo monetario federal por la cantidad de 3 mil pesos bimestrales.

Continuaron ayer lunes 18 nuevamente, con la letra A, B y C del abecedario, este martes con las letras D, E, F, G, y H, el miércoles las letras I, J, K, L, M, el jueves letras N, Ñ, O, P, Q, R, el viernes letras S, T, U, V, W, X, Y, Z, para finalizar el sábado con todas las letras.

REQUISITOS

. Identificación oficial vigente (puede ser el INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, o carta de identidad)

. Acta de nacimiento.

. CURP (con descarga actualizada a 2025)

. Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

Informa también la coordinadora regional, que es muy importante que no pierdan el formato único o boleto numerado de la encuesta que se les entrega una vez inscritas, ya que, en el mes de septiembre se espera lleguen las tarjetas bancarias, y es el que deberán entregar, para que puedan cobrar el beneficio.