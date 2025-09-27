Cosecha récord de ajonjolí

Llevan a cabo cosecha récord nacional de ajonjolí, que se viene cultivando entre productores en el municipio y la región, como una opción alternativa de temporal para sustituir al sorgo, principalmente en el distrito 025.

Datos recabados al respecto en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) permiten establecer que en tan solo un día se cosecharon en unas cuantas hectáreas 1 tonelada 824 kilos en parcelas de la localidad entre agricultores.

La tonelada de ajonjolí fluctúa entre los 21 mil 500 y 22 mil 500 pesos, siendo un promedio inicial en suma de 336 toneladas en Río Bravo, 100 en Valle Hermoso, en San Fernando, Méndez, y Matamoros, para sumar un total de 1 mil 200.