Cosecha récord de ajonjolí

Cosecha récord de ajonjolíLa tonelada de ajonjolí fluctúa entre los 21 mil 500 y 22 mil 500 pesos
Llevan a cabo cosecha récord nacional de ajonjolí, que se viene cultivando entre productores en el municipio y la región, como una opción alternativa de temporal para sustituir al sorgo, principalmente en el distrito 025.
Datos recabados al respecto en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) permiten establecer que en tan solo un día se cosecharon en unas cuantas hectáreas 1 tonelada 824 kilos en parcelas de la localidad entre agricultores.
La tonelada de ajonjolí fluctúa entre los 21 mil 500 y 22 mil 500 pesos, siendo un promedio inicial en suma de 336 toneladas en Río Bravo, 100 en Valle Hermoso, en San Fernando, Méndez, y Matamoros, para sumar un total de 1 mil 200.
El ingeniero Víctor Maya, investigador en el Campo Experimental, dijo que el número de productores en el distrito que sembraron ajonjolí como una alternativa va en aumento, como una buena opción para sustituir la siembra del sorgo ante malos temporales, ya que requiere menos agua para su producción.