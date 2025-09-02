Sencillo arranque del ciclo escolar

Sustentado en el calendario escolar establecido por la Secretaría de Educación Pública, después del periodo vacacional, la mañana de lunes 1 de septiembre arrancó el ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de escuelas públicas y privadas.

Fue en sencilla ceremonia, en la que se designó como recinto oficial la explanada de la Escuela Secundaria General número 1 Alfredo del Mazo, en donde se desarrolló el evento a partir de las 9:00 horas.

Encabezaron el arranque protocolario autoridades educativas de la SEP en el Estado, del Centro Regional de Desarrollo Educativo, supervisores, jefes de sector, locales, así como el anfitrión y director del plantel, el doctor Marco Antonio Valero, personal docente, y alumnos.

Se llevó a cabo la entrega de libros de texto gratuito de todos los grados, así como del kit de paquete de útiles escolares, desde cuadernos, colores, lápices, mochilas, plumones, marcadores, entre otros.