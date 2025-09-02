Sencillo arranque del ciclo escolar

Sencillo arranque del ciclo escolarSe llevó a cabo la entrega de libros de texto gratuito de todos los grados, así como del kit de paquete de útiles escolares
Sustentado en el calendario escolar establecido por la Secretaría de Educación Pública, después del periodo vacacional, la mañana de lunes 1 de septiembre arrancó el ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de escuelas públicas y privadas.
Fue en sencilla ceremonia, en la que se designó como recinto oficial la explanada de la Escuela Secundaria General número 1 Alfredo del Mazo, en donde se desarrolló el evento a partir de las 9:00 horas.
Encabezaron el arranque protocolario autoridades educativas de la SEP en el Estado, del Centro Regional de Desarrollo Educativo, supervisores, jefes de sector, locales, así como el anfitrión y director del plantel, el doctor Marco Antonio Valero, personal docente, y alumnos.
Se llevó a cabo la entrega de libros de texto gratuito de todos los grados, así como del kit de paquete de útiles escolares, desde cuadernos, colores, lápices, mochilas, plumones, marcadores, entre otros.
En total regresaron a las aulas un promedio de 31 mil 565 alumnos, y aproximadamente 1 mil 731 docentes de escuelas públicas y privadas, incluyendo de Nuevo Progreso y Santa Apolonia, comunidades ejidales, zonas rurales, y colonias agrícolas.