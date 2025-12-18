Arrancan las Vacaciones

A partir de este próximo viernes 19 inicia formalmente el periodo vacacional con motivo de la Navidad y Año Nuevo, en instituciones públicas y privadas de la localidad para regresar a las aulas hasta el día 12 de enero del 2026.

¿Cuándo inician las vacaciones escolares en la localidad?

Entrevistados algunos directores como el Profesor Marco Antonio Valero, director de la escuela secundaria general número 1 Alfredo del Mazo, detalló que a partir del viernes comienzan las vacaciones para todos.

Será en los diferentes niveles de escolaridad desde prescolar, primarias, secundarias, técnicas, generales, telesecundarias, media, y media superior, tanto en la localidad como en Nuevo Progreso.

Detalles sobre el regreso a clases tras el periodo vacacional

Estarán regresando en el caso del personal directivo, así como administrativo, e intendencia, a partir del día 7, y el 8 y 9 de enero se estará impartiendo un taller intensivo de capacitación, mientras que en el caso de los alumnos regresarán a partir del día 12.