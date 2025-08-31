Arrancará ciclo escolar sin maestros ni directores

Iniciará ciclo escolar 2025-2026, establecido por la Secretaría de Educación Pública, con una serie de carencias y conflictos escolares que evidencian la formación y calidad educativa en Tamaulipas.

Con una falta de directores de escuelas y maestros frente a grupo, debido a diferentes causas, tanto en escuelas desde preescolar, primarias y secundarias, en las que ni la autoridad educativa, ni local, ni estatal, no han tenido el acierto de darles una solución a fondo.

Hasta hace algunos meses el Municipio dio a conocer que les estaban solicitando 80 profesores en diferentes instituciones escolares, de los cuales apenas apoyó con un poco más de 20 maestros.

En el Centro Regional de Desarrollo Educativo, receptor de los problemas que aquejan en las escuelas, tienen pleno conocimiento de la situación, y condiciones precarias en las que se encuentran un sin número de planteles escolares, a pesar de los programas de apoyo federales que no todo lo pueden resolver.

Ahora también se disputan lo que es la inversión de recursos del programa "La Escuela es Nuestra" cuando no se ponen de acuerdo, como ocurre en la telesecundaria del ejido Buena Vista, en donde la directora cerró el portón para que no se continuara con algunas obras de mejoras que aprobó el comité.