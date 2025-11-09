Proponen sancionar violencia a mujeres

La diputada local Francisca Castro Armenta presentó una iniciativa legislativa para sancionar la violencia contra las mujeres.

Ahora se espera que el Congreso del Estado dictamine esta propuesta para que sea votada y se convierta en ley en toda la entidad, indicó la legisladora por Río Bravo y Reynosa.

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa?

"Presentamos iniciativas para proteger a las mujeres de la violencia en el Congreso del Estado de Tamaulipas. Son varias iniciativas para proteger a las mujeres, incluyendo la creación de espacios seguros para mujeres violentadas."

¿Qué se espera del Congreso?

La propuesta de Francisca Castro busca no solo sancionar la violencia, sino también establecer mecanismos que permitan a las víctimas acceder a espacios seguros. Se espera que el Congreso actúe con celeridad en la evaluación de esta iniciativa, que es parte de un esfuerzo más amplio por erradicar la violencia de género en la región.

La diputada enfatizó la importancia de contar con un marco legal que garantice la protección de las mujeres y que se tomen medidas efectivas para prevenir la violencia en todas sus formas.