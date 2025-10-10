Empieza entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar

Luego del retraso en la entrega de tarjetas del programa federal Mujeres Bienestar de 60 a 62 años de edad, dio inicio la dispersión de los plásticos a partir de este viernes 10 del mes en curso.

Selene López Sánchez, coordinadora regional de programas federales en la localidad, dijo al respecto que, finalmente, por diversas razones, hubo un retraso, y se ajustaron nuevas fechas a partir de este día 10.

A las beneficiarias que se apuntaron durante el mes de agosto se les comenzará a notificar para que se presenten en el lugar donde la tramitaron, mediante mensajes de texto, en el que se les hará del conocimiento el día, la hora, y el lugar en donde pasarán por la tarjeta.

Es importante que se presente la beneficiaria a recoger la tarjeta, y que lleve consigo lo que es el talón que se les entregó cuando fueron inscritas al programa.

En el caso de Río Bravo, la mayor parte tramitaron la tarjeta en las oficinas centrales ubicadas en el Mercado Ejidal y las que lo hicieron en Nuevo Progreso, allá se les estará entregando, así como en las zonas rurales, comunidades ejidales, y colonias agrícolas, en donde se abrieron módulos de inscripción al programa federal.