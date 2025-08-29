Circulan en "contra´´ en dos avenidas

Dos avenidas en la cabecera municipal, se han convertido en las preferidas para que infractores vayan en contra.

Se trata de dos vías de comunicación muy lejos una de otra, pero con una similitud:

Automovilistas que violentan el reglamento de Tránsito, constantemente circulan en sentido contrario.

Dichas avenidas son Las Américas y San Pedro, en donde se han captado, no solo unidades civiles, tales como autos y camionetas en contraflujo.