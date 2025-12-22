Se mete con camioneta a una iglesia

Infractor que aún no ha sido identificado, terminó su loca carrera dentro una iglesia mormona en zona residencial en las primeras horas de la mañana de este domingo 21 de diciembre.

Los hechos se reportaron a Tránsito local al amanecer, luego de que vecinos de calle Cuauhtémoc entronque con Guerrero, fueran advertidos de un potente estruendo producto del impacto de una camioneta contra la barda y pared de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de los Últimos Días.

¿Cómo ocurrió el accidente en la iglesia mormona?

La unidad implicada, la cual fue dejada en el lugar por el conductor para huir, es una camioneta Ford, color azul cenizo, doble cabina, modelo entre 1999-2001. De acuerdo a la trayectoria que presenta el vehículo implicado, este circulaba de sur a norte sobre la calle Guerrero, y al llegar al entronque, en vez de virar a la derecha o izquierda, se impactó contra el templo.

Detalles confirmados sobre el impacto en el templo

La velocidad y fuerza del impacto, fueron tales que el vehículo atravesó la barda perimetral y alcanzó a derribar la pared del templo. Tránsito municipal, fue alertado de este incidente, acudiendo agentes y peritos de vialidad, para asegurar la unidad del infractor, la cual fue remitida al corralón oficial en calidad de garantía de los daños y multas.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Las autoridades continúan investigando el caso para identificar al conductor que se dio a la fuga, mientras que los daños en la iglesia están siendo evaluados para determinar las reparaciones necesarias.