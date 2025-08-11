Le fallan frenos y termina en la baqueta

Infractor de la tercera edad protagonizó un percance automovilístico la mañana de este domingo 10 de agosto en la colonia Monterreal, luego de quedarse sin frenos.

El hecho vial se registró a las 10:00 horas sobre la calle Álamo en su intersección con Mezquital, participando dos camionetas, de las cuales una estaba estacionada.

De acuerdo al peritaje emitido por Tránsito municipal, el hombre mayor se habría quedado sin frenos y debido a la impresión, no pudo controla su unidad, sobreviniendo la colisión.