Convierten en tianguis los sitios para discapacitados

La falta de cultura cívica y de respeto a los derechos de las personas vulnerables, llega a límites pocas veces vistos. Personas que sufren limitaciones físicas o psico-motrices, vienen reportando el acaparamiento de espacios reservados para ese segmento.

Se trata de los cajones de estacionamiento para discapacitados, los cuáles ahora son espacios para el emprendimiento. Esta flagrante infracción se comete en avenida Madero en cruce con calle Matamoros, zona Centro. Resulta que vendedores informales, instalaron puestos para su vendimia en los aparcaderos "handicap".