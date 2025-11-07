Cumple calle 6 días bloqueada

Calle del fraccionamiento Las Flores cumplió seis días bloqueada, luego de que un poste fuera impactado por un infractor, dejando a punto de caer la columna de madera, por lo que se acordonó el paso.

Se trata de la calle Gardenia, la cual tras el incidente, fue acordonada para que la empresa propietaria del poste acudiera a reponerlo y evitar que cayera en algún vehículo que pase por el lugar.

No obstante, la empresa nunca envió al personal técnico para retirar el poste dañado, denunciaron vecinos, quienes por casi una semana, no han podido utilizar la calle, en su entronque con Cuauhtémoc. El riesgo no obstante, no es grave, pues el madero no sostiene líneas de conducción eléctrica, por lo que no hay riesgo de electrocución.

Juany Velázquez, residente de esa arteria, fue quien hizo un llamado a la empresa de telefonía e internet, al respecto expresó: "Tenemos un poste caído en el fraccionamiento Infonavit Las Flores, ya se reportó y aún no nos han dado respuesta si usted fuera tan amable de reportar para que se nos dé respuesta ya", dijo en tono de impotencia el ama de casa.

"Ya que a nosotros nos ignoran, con hoy, ya son seis días que tenemos la calle bloqueada", dijo la vecina, quien añadió que solo tuvieron respuesta de Protección Civil: "a ellos se les hizo el llamado y vinieron, pero (la empresa propietaria del poste) no nos resuelve nada".