Rescatan ciudadanos a niño que salió de casa

Madre de familia rescató a un infante que deambulaba por las calles de colonia Cuauhtémoc.

El incidente tuvo lugar por la mañana, siendo la ciudadana Perla Bosques quien evitó que el menor sufriera una tragedia.

¿Qué ocurrió?

La ciudadana explicó que el infante "estaba en la calle por la Oriente 3, venía corriendo desde el Oxxo de la Cuauhtemoc hacia la Oriente 2". Ahí fue donde "se agarró al niño, venía descalzo solo con su playerita y pañal, el niño es blanco de entre 2-3 años, no dice edad ni donde vive", añadió.

Ante ello, Bosques "procedió a llevarlo a los bomberos, un señor y yo nos bajamos al mismo tiempo temiendo por su integridad y entre los dos los llevamos a los Bomberos. Ya que tener a un infante que no es tuyo también puedes meterte en problemas y qué mejor que llevarlo a una institución", explicó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?