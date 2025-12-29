Destrozan locales

Vecinos de zona residencial, reportaron la madrugada de este domingo 28 de diciembre, la incursión de ladrones que saquearon y realizaron destrozos en complejo comercial.

Por la mañana, lo locatarios al arribar a abrir sus negocios, se toparon con que había innumerables daños y sus negocios habían sido saqueados, sin tener por ahora, pista del o de los responsables.

¿Cómo ocurrió el robo en el complejo comercial?

El robo se suscitó en avenida Sonora con calle Puebla, en el fraccionamiento Río Bravo, en donde durante la madrugada se escucharon ruidos que alertaron a los vecinos.

No obstante los reportes, ninguna autoridad acudió al lugar para poner un alto al o a los rateros, quienes se llevaron un cuantioso botín del cual se desconoce el monto exacto.

Acciones de la autoridad tras el saqueo

Será este lunes 29 de diciembre, cuando los afectados comparezcan ante la Fiscalía General de Justicia (FGJE) para presentar la denuncia correspondiente sobre este hecho.

Este es el primer robo de gran consideración que afecta a comercios en ese sector, por lo que ahora la Policía Investigadora, será a encargada de esclarecer este hecho y dar con los responsables.