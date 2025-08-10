´Brinca´ de Secretaría de Gobierno a asesor del edil

Otrora llamado "trapecismo político" el cambiar de un proyecto político o plataforma a otro diferente e incluso opuesto, sigue siendo práctica muy socorrida.

Tal es el caso del ahora ex-vocero de la Secretaría General de Gobierno, Anwar Alejandro Vivían Peralta.

El ex titular de prensa en la dependencia estatal, apenas el pasado miércoles, había anunciado su salida de la Secretaría General de Gobierno.

En su mensaje de despedida, publicado en su cuenta de Facebook, hacía una reflexión y una remembranza de su paso por Secretaría, pero callaba la razón por la que no seguiría más.

La noche del viernes, la administración municipal, boletinó la incorporación de Vivían Peralta, como asesor municipal.

De sobra conocidas son desavenencias del municipio hacia la administración estatal, por lo que la suma del ex-vocero, genera opiniones encontradas.