Queda varado a media autopista

Operador de tractocamión quedó varado y obstruyendo el tráfico vehicular en rúa federal en incidente que tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas en la autopista Matamoros-Reynosa.

Automovilistas que circulaban por el rumbo reportaron el hecho a los números de emergencias, pues la pesada unidad quedó atravesada ocupando los dos carriles y parte del acotamiento.

Este percance que provocó un embotellamiento en esa vía de pago se verificó en el kilómetro 68+948, estando involucrado un tractocamión de la marca Kenworth-Kenmex, color blanco con rotulado azul y placas del Servicio Público Federal.

Fue en cuerpo de circulación de poniente a oriente que quedó atascado el pesado vehículo de carga al querer tomar un atajo, por lo que los afectados pidieron la intervención de las autoridades competentes.

Al sitio acudieron personal de la autopista, así como paramédicos de Cruz Roja, quienes a su vez dejaron el caso a la Guardia Nacional división caminos.

Fue hasta casi terminar la tarde que se logró liberar el paso vehicular tras la remoción del camión, el cual quedó en atasco debido a que el remolque no pudo subir a altorrelieve asfaltado.