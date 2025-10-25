Alarma "fuga" de gas en libramiento

La tarde-noche del jueves gran expectación causó lo que se creyó una fuga de gas. Fue el joven Jassiel Hernández quien captó en vídeo una pipa presuntamente cargada con gas, la cual presentaba una fuga del carburante. Fue a la altura de la colonia Octavio Silvia, en el cruce con calle prolongación Allende.

La unidad en cuestión es un tracto-camión de la marca Kenworth Kenmex con "salchicha" de capacidad de 30 mil litros de la empresa Infra. "Amigos de la Octavio tengan mucho cuidado, acabo de pasar por ahí y una pipa se le está escapando el gas y luego se paró en la gasolinera", reportó.

¿Qué ocurrió?

No obstante, otros operadores de este tipo de unidades aclararon el incidente. Efraín Cruz, con experiencia en este ámbito, explicó: "Una pipa de oxígeno puede emitir un vapor blanco y denso debido a la vaporización del oxígeno líquido criogénico que transporta, y no por fuga del gas, que es invisible. Este fenómeno se debe a que el oxígeno se encuentra a temperaturas extremadamente bajas para su licuefacción, y al entrar en contacto con la atmósfera, se calienta y se transforma en gas", detalló.

¿Cuál fue la respuesta de los ciudadanos?