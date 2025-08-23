Arden postes de la Comisión

La colonia Valle de Leones, ha sido escenario de constantes incidentes con postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales no solamente presentan fallos.

Esta problemática es más compleja, pues el sobrecalentamiento que presentan estas columnas del tendido eléctrico, llega a tal grado, que brotan incendios en estos elementos de conducción eléctrica.

Fueron vecinos de la calle Felipe Ángeles, quienes a lo largo de esta semana han venido reportando constantes incendios e incluso estallidos en transformadores y en las "cuchillas".

Incluso vídeos captados por los residentes de ese sector, muestran como el fuego ilumina la noche, situación que ya es reiterada, aún cuando la CFE atiende los reportes.

Daniela Ortiz, residente de colonia contigua, precisó que constantemente se quedan sin luz en la Manuel Ramírez por esta causa: "siempre hay ese problema con ese poste", en alusión a uno ubicado en la Felipe Ángeles.

Alejandra Olvera, una joven residente de ese sector, indico que en cada incidente, "hay que ponerle gorro a los de la CFE porque si no, no vienen".

Lo cierto es que un estudio técnico de la causa de constantes incendios en postes, ayudaría a diagnosticar y dar solución a este problema que se presenta cada verano y afecta a colonias circundantes.