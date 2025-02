Hierba seca propaga estos fenómenos: Jóvenes inician incendios en la zona de Misiones

Este invierno 2024-2025 ha sido inusualmente seco, al grado de que se reportan innumerables incendios de maleza y parajes baldíos, como si se tratara de un seco verano.

A los factores fortuitos que generan estas quemazones se suma el de la mano del hombre que, deliberadamente, emprende la ignición de pastizales y follaje, como sucedió la madrugada de este miércoles, según reportes de vecinos del fraccionamiento Misiones del Puente.

"Andan unos güercos en bolita prendiendo lumbre; pasaron aquí por la San Judas y acababan de venir a apagar un incendio. Los Bomberos iban rumbo a la Santa Joaquina en bolita", comentó una vecina, quien atribuyó las quemas en los primeros minutos de este 19 de febrero.

Yudiith Garza, residente de ese fraccionamiento, comentó "Como a la 1:30 am miramos como una bolita de fuego en medio del pastizal de la entrada, pero estaba muy oscuro no se miraba bien, sólo como que estaban iniciando el fuego; no sé qué ganan con eso de andar incendiado, ya es en todas partes de Río Bravo".