Neutralizan incendio en supermercado

Siniestro que amenazaba centro de trabajo, fue suprimido en los primeros compases de este 15 de agosto.

Gracias a la rápida acción de elementos de Protección Civil y Bomberos, encabezados por el secretario de Seguridad Pública Josué Macías Ríos, se neutralizó a tiempo incendio en supermercado Gaval.

La conflagración se registró en los primeros minutos de la madrugada de este viernes en sucursal de calles Constitución y Oriente 1, colonia Cuauhtémoc.

El incendio se registró a escasos metros del DIF Municipal y la primaria Club 20-30.

Los heróicos elementos tuvieron que forzar cortinas metálicas y la puerta principal para acceder al establecimiento y combatir el fuego.

No se registraron personas lesionadas en este incidente que pudo convertirse en un incendio de grandes proporciones.



