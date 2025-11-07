Pierden todo en incendio

Familia del fraccionamiento Azteca pierde todo en incendio que tuvo lugar el lunes; y ahora piden apoyo a la comunidad.

La familia Regalado Jaramillo está atravesando un momento muy difícil luego de que un incendio consumió por completo la vivienda donde vivían, en la calle Tlatelolco, del fraccionamiento Azteca.

Tenían apenas cuatro meses viviendo ahí, y en la tarde que regresaron de trabajar el fuego ya había arrasado con todo, no lograron salvar nada.

Julio Regalado y su esposa, que además está embarazada, tienen dos pequeños hijos, uno de 3 años y otro de apenas 1 año. Hoy no tienen ropa (sólo la que traen puesta), ni muebles, ni artículos básicos.

Dijo a este medio Julio que por el momento se estarán quedando en una casa que les prestó la persona con quien trabaja.

¿Qué ocurrió?