Arde camioneta en restaurante

Camioneta de la línea Cadillac se salvó de ser consumida por corto eléctrico la tarde del miércoles en estacionamiento.

Poco antes de las 14:00 horas se reportó que en el restaurante denominado ATM Buffet, una camioneta color negro sin placas ardía.

Personal del restaurante pidió auxilio a Protección Civil y Bomberos, acudiendo los heroicos elementos a calle Cuauhtémoc con Zacatecas, fraccionamiento Río Bravo.

De acuerdo a la información preliminar, el origen del incendio fue una falla eléctrica que se manifestó en medio de los dos asientos delanteros.

Los bomberos abrieron la unidad y el cofre, primeramente desconectando la batería.

Posteriormente, con un extintor sofocaron el incipiente fuego que apenas empezaba a extenderse.