Arde camioneta en restaurante

Arde camioneta en restaurantePoco antes de las 14:00 horas, se reportó que en restaurante denominado ATM Buffet, una camioneta color negro sin placas se quemaba
Camioneta de la línea Cadillac se salvó de ser consumida por corto eléctrico la tarde del miércoles en estacionamiento.
Poco antes de las 14:00 horas se reportó que en el restaurante denominado ATM Buffet, una camioneta color negro sin placas ardía.
Personal del restaurante pidió auxilio a Protección Civil y Bomberos, acudiendo los heroicos elementos a calle Cuauhtémoc con Zacatecas, fraccionamiento Río Bravo.
De acuerdo a la información preliminar, el origen del incendio fue una falla eléctrica que se manifestó en medio de los dos asientos delanteros.
Los bomberos abrieron la unidad y el cofre, primeramente desconectando la batería.
Posteriormente, con un extintor sofocaron el incipiente fuego que apenas empezaba a extenderse.
La oportuna intervención de Bomberos evitó que las llamaradas arrasaran con la unidad, resultado daños menores.