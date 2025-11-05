Neutralizan incendio cerca de gasolinera

Tensión y zozobra vivieron trabajadores nocturnos y vecinos de zona Centro, cerca de la medianoche del lunes, luego de que un incendio se registrara cerca de una gasolinera.

Fue en paraje ubicado detrás de una preparatoria particular, esto en calle Constitución, entre Galeana y Juárez, de la zona Centro, lo que motivó a los testigos a solicitar el apoyo de Protección Civil y Bomberos.

¿Qué ocurrió?

El paraje ardía incesantemente y el viento trasladaba maleza incandescente cerca de una gasolinera ubicada a pocos metros, por lo que los residentes y trabajadores del sector urgieron la intervención de Bomberos. Los "tragahumos" acudieron a neutralizar la conflagración, la cual, de acuerdo a los testigos, inició cuando ardió una palmera, la cual presuntamente habría sido incendiada de forma intencional o imprudente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?