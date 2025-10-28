Jovencita sufre severas quemaduras en incendio de su casa en Río Bravo

Una joven mujer que no ha sido identificada, sufrió severas lesiones en el incendio al grado de quedar internada. Los hechos se registraron a la media noche y durante la madrugada de este martes, fue trasladada al Hospital General de Reynosa.

¿Qué ocurrió?

Dicha conflagración tuvo lugar en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Naranjo y Clavel. Vecinos de ese sector enclavado en la colonia Paraíso, reportaron el siniestro a Protección Civil y Bomberos.

Los heróicos elementos lograron suprimir el fuego antes de que se extendiera por la casa-habitación. No obstante, la intervención de los bomberos fue insuficiente para evitar que la joven que descansaba en su cama, fuera alcanzada por el fuego.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Debido a la seriedad de las quemaduras, fue trasladada a la vecina ciudad para su atención médica. Las autoridades continúan investigando las causas del incendio y brindando apoyo a los afectados.