Arden dos casas en Río Bravo; una es pérdida total

Un incendio de grandes proporciones consumió totalmente una vivienda y afectó una segunda la noche del lunes en la colonia Morelos, dejando una estela de destrucción y desolación.

¿Qué ocurrió?

El incendio se suscitó en una casa-habitación en calle General Cepeda, casi esquina con Jalisco, en donde por causas que no se han determinado, surgió una conflagración que amenazó la vida de los moradores. Las llamaradas, debido a la presencia de materiales flamables, se extendieron rápidamente consumiendo todo a su paso, mientras que una segunda vivienda fue afectada en su segunda planta, como quedó captado en gráficas y vídeos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Debido a la magnitud del incidente, todas las unidades de Bomberos fueron movilizadas hasta ese punto al norte de la ciudad, igualmente las ambulancias. Además de Protección Civil, también Cruz Roja movilizó ambulancias y socorristas, pues se temía que hubiera personas lesionadas o intoxicadas. No obstante, los daños por miles de pesos se descartaron personas lesionadas o desgracias humanas, pero lo cierto es que una familia perdió su patrimonio completo.

Durante el incendio, los vecinos se sumaron a apagar el fuego con cubetas y botes de agua, pues el combate a la conflagración tomó más de una hora.