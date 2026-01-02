Fuerte incendio en Río Bravo genera alarma en supermercados

Fuerte incendio que intoxicaba a clientela y personal de dos centros comerciales en Río Bravo, fue neutralizado la tarde de este viernes 2 de enero, luego de que por presunto acto vandálico, paraje yermo ardiera generando densa humareda.

El siniestro se suscitó entre lo que vienen siendo los dos complejos comerciales vecinos que albergan a las cadenas Mi Tienda del Ahorro y Bodega Aurrerá al oriente de la cabecera municipal.

Corrían las 13:45 horas, cuando las gerencias de ambos complejos comerciales, reportaron a Protección Civil y Bomberos, que una quemazón generaba una gran cortina de humo que penetraba a los supermercados.

Acciones de Protección Civil y Bomberos

Los efectivos de PCyB se abocaron por más de una hora a combatir las llamaradas, cuyo dióxido de carbono, había penetrado a los establecimientos comerciales y afectaba por igual a clientes como a trabajadores.

Presunta quema de basura, esto por parte de vecinos de colonia México, asentamiento contiguo a ambos centros comerciales, fue señalada como una de las posibles causas de este incendio.

Debido a la oportuna intervención de los "tragahumos", no hubo necesidad de desalojar a personal ni a la clientela de sendos complejos ubicados en la colonia La Paz.