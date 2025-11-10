Tamaulipas

Pánico en culto

Por súbito incendio que obligó a los líderes religiosos a evacuar el recinto de la Iglesia Vida Church
  • Por: José Medina
  • 10 / Noviembre / 2025 -
Incendio en Iglesia Vida Church, se registró la tarde del domingo.

Feligreses que realizaban culto religioso en céntrica iglesia fueron presas del pánico por súbito incendio que obligó a los líderes religiosos a evacuar el recinto.

Este incidente tuvo lugar la tarde de este domingo 9 de noviembre en la Iglesia Vida Church, donde un fuerte incendio eléctrico ocurrió.

Corrían las 13:00 horas cuando desde calle Constitución, casi esquina con Allende, en la zona Centro, se pidió auxilio a los cuerpos de emergencia.

¿Qué ocurrió?

Al lugar del siniestro llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de Tránsito local, para cortar la vialidad y neutralizar el incendio.

La falla detectada fue un cable que baja del transformador del inmueble, del cual se presume se sobrecalentó, provocando la ignición.

Oportunamente se logró cortar la electricidad y suprimir las incipientes llamaradas que amenazaban el inmueble, el cual ya había sido desalojado por fortuna.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Este incidente solo dejó daños materiales y la suspensión de los servicios religiosos, los cuales se realizarán en sede alterna mientras se reparan los desperfectos eléctricos.

Fieles fueron evacuados para evitar una desgracia.

