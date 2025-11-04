Bomberos controlan incendio cerca de gasolinera en Río Bravo

Tensión y zozobra, vivieron trabajadores nocturnos y vecinos de zona Centro de Río Bravo, cerca de la medianoche del lunes, luego de que un incendio se registrara cerca de una gasolinera.

Fue en paraje ubicando detrás una preparatoria particular, esto en calle Constitución, entre Galeana y Juárez, de la zona Centro, lo que motivó a los testigos a solicitar el apoyo de Protección Civil y Bomberos.

El paraje ardía incesantemente y el viento trasladaba maleza incandescente cerca de una gasolinera ubicada a pocos metros, por lo que los residentes y trabajadores del sector urgieron la intervención de Bomberos.

¿Qué ocurrió?

Los "tragahumos" acudieron a neutralizar la conflagración, la cual de acuerdo a los testigos, inició cuando ardió una palmera, la cual presuntamente habría sido incendiada de forma intencional o imprudencial.

Finalmente la conflagración fue suprimida, pero las alarmas incluso sonaron, pues el incendio era de considerable magnitud, lo que puso en alerta al personal de la estación de servicio.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El incidente arrojó como resultado, daños menores, pero el riesgo de que la situación derivara en algo peor, se vivió durante tensos minutos, hasta que las llamas fueron apagadas.